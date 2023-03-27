Жители Белорецка пожаловались на сильный запах газа

В ночь с 26 на 27 марта жители Белорецка массово пожаловались на сильный запах газа в городе. Первое сообщение поступило в экстренные службы около 23:00. После этого специалисты получили более 250 звонков.

Фото №1 - Жители Белорецка пожаловались на сильный запах газа

Запах газа почувствовали жители микрорайонов, ограниченных улицами 50-летия Октября, Точисского, Кирова и Ленина. На место происшествия оперативно прибыли газовые службы, сотрудники администрации и руководители экстренных служб.

Наиболее вероятной причиной инцидента специалисты назвали слив остатков газомоторного топлива в районе городского рынка. Теперь правоохранительным органам предстоит выяснить виновных.

Как известно, сам газ не пахнет, но в него добавляют вещество с неприятным специфическим запахом — одорант. Это предупреждающая добавка, чтобы при утечках газа люди быстро реагировали. Именно запах одоранта и встревожил белоречан. Были произведены замеры концентрации газа по всем адресам заявок, приборы показали нулевые значения. Аварийных ситуаций на газораспределительных сетях города не зафиксировано. Угрозы здоровью жителей нет.

Андрей Иванюта, глава администрации Белорецкого района 
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