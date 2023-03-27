Жители Белорецка пожаловались на сильный запах газа

Как известно, сам газ не пахнет, но в него добавляют вещество с неприятным специфическим запахом — одорант. Это предупреждающая добавка, чтобы при утечках газа люди быстро реагировали. Именно запах одоранта и встревожил белоречан. Были произведены замеры концентрации газа по всем адресам заявок, приборы показали нулевые значения. Аварийных ситуаций на газораспределительных сетях города не зафиксировано. Угрозы здоровью жителей нет.

Андрей Иванюта, глава администрации Белорецкого района