Жители Белорецка пожаловались на сильный запах газа

В ночь с 26 на 27 марта жители Белорецка массово пожаловались на сильный запах газа в городе. Первое сообщение поступило в экстренные службы около 23:00. После этого специалисты получили более 250 звонков.
Запах газа почувствовали жители микрорайонов, ограниченных улицами 50-летия Октября, Точисского, Кирова и Ленина. На место происшествия оперативно прибыли газовые службы, сотрудники администрации и руководители экстренных служб.
Наиболее вероятной причиной инцидента специалисты назвали слив остатков газомоторного топлива в районе городского рынка. Теперь правоохранительным органам предстоит выяснить виновных.