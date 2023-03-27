Житель Башкирии убил человека и три недели скрывался в лесу

В мае прошлого года мужчина в состоянии опьянения поссорился со знакомым. Он ударил его по голове, взял нож и вонзил оппоненту в сердце. От полученных травм пострадавший скончался сразу. Сам убийца более трёх недель скрывался от правоохранительных органов с лесу, а в момент задержания пытался лишить себя жизни.