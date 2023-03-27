Радий Хабиров: Бизнес-миссии принесли Башкирии 29 млн долларов

Бизнес-миссии, проводимые Башкирией, принесли республике 33 контракта на сумма 29 млн долларов. Об этом в социальных сетях сообщил глава региона Радий Хабиров.

Представители Башкирии работают с партнерами из разных стран: Турции, Узбекистана, Казахстана и Беларусью. 

«Бизнес-миссии организовывает наше министерство внешнеэкономических связей совместно с республиканским Центром поддержки экспорта. И они – часть визитов официальных делегаций Башкортостана. Во время встреч в формате b2b наш бизнес налаживает связи с международными партнерами».

Радий Хабиров, глава РБ

В качестве примера он привел торговый дом «Дуслар», который во время визита в Узбекистан договорился о поставке агропродукции на 100 млн рублей. А уфимская компания «КапМан» заключила экспортный контракт с белорусским «Глобусом» по пошиву спецодежды. Белорецкий завод весового оборудования заключил несколько экспортных контрактов на поставку своей продукции в Казахстан. Кроме того, предприятие открыло свой филиал в Астане. «Альтернатива Экспресс» из Октябрьского, которая производит предметы быта из пластмассы, участвовала сразу в двух бизнес-миссиях – в Беларусь и Узбекистан, и заключила контракты на 100 млн рублей в каждую из стран.

Фото №1 - Радий Хабиров: Бизнес-миссии принесли Башкирии 29 млн долларов

«Рад, что участие в таких бизнес-миссиях – действенный инструмент развития для нашего бизнеса. Предприятия обрастают деловыми контактами, становятся узнаваемыми за рубежом, расширяют производство. А это – новые рабочие места для жителей нашей республики. Благодаря таким визитам растет и наш внешнеторговый оборот. С Турцией он вырос на 37,6 процентов, с Казахстаном – на 10,1, с Беларусью – на 12,3 , с Узбекистаном – на 32,6 процентов».

Радий Хабиров, глава РБ
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