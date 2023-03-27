Радий Хабиров: Бизнес-миссии принесли Башкирии 29 млн долларов

В качестве примера он привел торговый дом «Дуслар», который во время визита в Узбекистан договорился о поставке агропродукции на 100 млн рублей. А уфимская компания «КапМан» заключила экспортный контракт с белорусским «Глобусом» по пошиву спецодежды. Белорецкий завод весового оборудования заключил несколько экспортных контрактов на поставку своей продукции в Казахстан. Кроме того, предприятие открыло свой филиал в Астане. «Альтернатива Экспресс» из Октябрьского, которая производит предметы быта из пластмассы, участвовала сразу в двух бизнес-миссиях – в Беларусь и Узбекистан, и заключила контракты на 100 млн рублей в каждую из стран.