В Уфе прошел фестиваль-конкурс «Наследники традиций»

В Уфе прошел Межрегиональный фестиваль-конкурс детских и семейных фольклорных коллективов «Наследники традиций». На сцену Республиканского центра народного творчества выходили в том числе и семейные коллективы. В некоторых собрались представители четырех поколений.

Самой старшей участница конкурса из ансамбля «Калинушка» 92 года. Коллективы представили разнотемповые русские народные песни: протяжную и плясовую. Участие приняли ансамбли из районов республики и соседних регионов. На конкурсной программе они представили не только песни, но и костюмы. Многие свои одеяния сделали собственноручно.