Названы районы Башкирии с самой высокой активностью клещей

Территория республики является эндемичной по заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом. Ежегодно в эпидсезон с жалобами на укусы клещей в медучреждения обращаются от 10 до 20 тыс. человек.

В прошлом году в Башкирии зарегистрировали 28 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, что на 12 больше, чем в 2021 году. Среди детей до 17 лет зафиксировано 7 случаев.