Названы районы Башкирии с самой высокой активностью клещей

В Башкортостане наступает сезон активности клещей, которые являются переносчиками опасных инфекций.
Территория республики является эндемичной по заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом. Ежегодно в эпидсезон с жалобами на укусы клещей в медучреждения обращаются от 10 до 20 тыс. человек.
В прошлом году в Башкирии зарегистрировали 28 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, что на 12 больше, чем в 2021 году. Среди детей до 17 лет зафиксировано 7 случаев.
Заболеваемость отмечалась в 10 из 63 административных территорий. Выше среднереспубликанского показателя заболеваемость клещевым энцефалитом зарегистрирована в Белорецком (12 случаев), Кигинском (2 ), Салаватском (2 ), Дуванском (2 ), Балтачевском (1), Караидельском (1) районах.