В Уфе нашли жестоко избитого мужчину

В Уфе 25 марта очевидцы обнаружили жестоко избитого мужчину. Теперь виновников произошедшего активно ищут.
Пострадавшего нашли у дома №19/2 по улице Хадии Давлетшиной. По предварительной информации, в период с 02:00 до 04:00 мужчина был жестоко избит неизвестными и оставлен в тяжёлом состоянии возле магазина «Надежда».
У пострадавшего разбита голова, сломана ключица. Сейчас мужчина находится в коме.
Близкие пострадавшего и полиция ищут злоумышленников. Всех, кто стал свидетелем случившегося, просят позвонить по телефону 8 917 802 41 38.