Житель Уфы устроил кровавую драку у товарища

В Уфе полицейские задержали 52-летнего местного жителя, который устроил кровавую драку у товарища в доме. Остановить дебошира удалось лишь с помощью табельного оружия.

22 марта в полицию поступило сообщение, что мужчина напал с ножом на 39-летнего знакомого. От полученной травмы пострадавший скончался. Его тело нашли в хозяйственном блоке на прилегающей к дому территории.

Выяснилось, что мужчины проводили вечер за распитием спиртных напитков, когда между ними вспыхнула ссора. Супруга 39-летнего горожанина сделала замечание собутыльникам, чем разозлила гостя. Он ударил её ножом. На защиту женщины встал её муж. Уфимке удалось обратиться за помощью в правоохранительные органы.

Прибывшие полицейские не смогли сразу остановить дебошира – он начал размахивать деревянной частью забора. Мужчина успел ударить одного из правоохранителей. Тогда в злоумышленника выстрелили из табельного оружия.

По данному факту в отношении 52-летнего жителя Уфы возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «угроза применения насилия в отношении представителя власти».