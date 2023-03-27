В Башкирии мужчина разбил голову пенсионерке стеклянной бутылкой

В Гафурийском районе перед судом предстал житель Бирска. Мужчину обвинили в разбойном нападении.
В августе прошлого года горожанин проник на территорию дома 83-летней женщины. На веранде он увидел хозяйку домовладения. Мужчина ударил пенсионерку по голове стеклянной бутылкой и потребовал все имеющиеся у неё деньги. Женщина начала громко кричать, чем испугала налётчика.
Мужчина убежал, однако в тот же день был задержан сотрудниками полиции. Пенсионерке он причинил средний вред здоровью. Его приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.