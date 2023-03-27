В Башкирии в воде нашли разлагающееся тело неизвестного

26 марта в Стерлитамаке водолазы извлекли из реки тело неизвестного. Подробности инцидента сообщает ИА «Башинформ».
В реке Стерля обнаружили труп, лежащий лицом вниз. Тело было найдено в 200 метрах от жилого дома по улице Ровенской. По предварительной информации, тело пролежало более 15 дней и начало разлагаться.
Видимых телесных повреждений не обнаружено. Тело достали из воды и направили на судмедэкспертизу, по результатам которой станет известна причина гибели мужчины. Погибшим оказался бездомный 59-летний житель республики.