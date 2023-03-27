В Башкирии спасатели пришли на помощь тонущей косуле

Спасатели Салавата пришли на помощь тонущей косуле. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

27 марта очевидцы заметили животное в реке Белой недалеко от спасательной станции. Скорее всего, косуля пыталась переплыть реку, но у неё закончились силы.