В Башкирии спасатели пришли на помощь тонущей косуле

Спасатели Салавата пришли на помощь тонущей косуле. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Фото №1 - В Башкирии спасатели пришли на помощь тонущей косуле

27 марта очевидцы заметили животное в реке Белой недалеко от спасательной станции. Скорее всего, косуля пыталась переплыть реку, но у неё закончились силы.

Сотрудники аварийно-спасательного отряда подплыли к зверьку и вытащили его на берег. Косулю осмотрели ветеринары. Сейчас животное находится у волонтеров благотворительного фонда защиты животных и охраны окружающей среды «Мазай». Когда косуля окрепнет и восстановится, её выпустят на волю.

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