В Башкирии спасатели пришли на помощь тонущей косуле

Спасатели Салавата пришли на помощь тонущей косуле. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
27 марта очевидцы заметили животное в реке Белой недалеко от спасательной станции. Скорее всего, косуля пыталась переплыть реку, но у неё закончились силы.
Сотрудники аварийно-спасательного отряда подплыли к зверьку и вытащили его на берег. Косулю осмотрели ветеринары. Сейчас животное находится у волонтеров благотворительного фонда защиты животных и охраны окружающей среды «Мазай». Когда косуля окрепнет и восстановится, её выпустят на волю.