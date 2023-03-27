«Агидель» уступила во втором матче с «Динамо-Нева»

Центральное место в спортивном обзоре занимает хоккей. Накануне в уфимском Дворец спорта прошли сразу два матча плей-офф. Так, уфимская «Агидель» начала борьбу в финальной серии. В субботу обыграла санкт-петербургскую команду «Динамо-Нева» – 4:0, а вот в воскресенье увеличить преимущество в противостоянии не получилось.

В начале второго периода счет в матче открыла уфимка Илона Маркова. Гости восстановили статус кво. Сильнейшего выявили только в дополнительное время. В овертайме точку в матче поставила Оксана Братицева. 2:1 – в пользу команды «Динамо- Нева» и 1:1 – в серии. Теперь команды переезжают в Санкт-Петербург.

Игра была тоже достойная, мы имели тоже преимущество, но не смогли реализовать свои моменты. В овертайме ошибка, мы поплатились этой ошибкой. Валерий Давлетшин, главный тренер ЖХК «Агидель»

Идет игра до первой ошибки, никто не хочет ошибаться. Это плей-офф и тут каждый момент на вес золота. Мария Печникова, капитан ЖХК «Агидель»

Вечером на лед Дворца вышла молодежка. Уфимский «Толпар» встретился с командой из Омска. Счет в матче открыли гости. Но башкирские хоккеисты сначала отыгрались, а затем вышли вперед. Далее «ястребы» отличились еще трижды. Все решилось в заключительном периоде. Но даже дубль Матвея Бабенко не помог уфимцам выиграть матч. Победную шайбу меньше чем за минуту до конца встречи забил нападающий омского коллектива Илья РейнгАрдт. 5:4 – в матче и 2:1 – в серии.