В Уфе с 27 по 31 марта проводятся профилактические мероприятия «Пешеход»

С 27 по 31 марта в Уфе проводятся профилактические мероприятия «Пешеход». Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы.
Главной целью данных рейдов является пресечение правонарушений в области ПДД, которые являются причинами наездов на пешеходов, и профилактика ДТП с их участием.
В рамках данных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции Уфы будут пресекать такой вид нарушения Правил, как непредоставление преимущества в движении пешеходу, так как более 57% наездов происходит по вине водителей транспортных средств.
Также особое внимание будет уделено пешеходам, переходящим дорогу в неположенных для этого местах и на красный сигнал светофора.