В Уфе с 27 по 31 марта проводятся профилактические мероприятия «Пешеход»

С начала года на территории города Уфы зарегистрировано 272 дорожные аварии, в которых пострадали 316 человек, 3 погибли. В 23 случаях сами пешеходы стали виновниками ДТП, в которых 2 человека погибло и 21 травмированы.

пресс-служба ГИБДД по Уфе