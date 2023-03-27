В Уфе с 27 по 31 марта проводятся профилактические мероприятия «Пешеход»

С 27 по 31 марта в Уфе проводятся профилактические мероприятия «Пешеход». Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы.

Фото №1 - В Уфе с 27 по 31 марта проводятся профилактические мероприятия «Пешеход»

Главной целью данных рейдов является пресечение правонарушений в области ПДД, которые являются причинами наездов на пешеходов, и профилактика ДТП с их участием.

С начала года на территории города Уфы зарегистрировано 272 дорожные аварии, в которых пострадали 316 человек, 3 погибли. В 23 случаях сами пешеходы стали виновниками ДТП, в которых 2 человека погибло и 21 травмированы.

пресс-служба ГИБДД по Уфе

В рамках данных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции Уфы будут пресекать такой вид нарушения Правил, как непредоставление преимущества в движении пешеходу, так как более 57% наездов происходит по вине водителей транспортных средств.

Также особое внимание будет уделено пешеходам, переходящим дорогу в неположенных для этого местах и на красный сигнал светофора.

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