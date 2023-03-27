В Уфе экс-сотрудника МВД будут судить за фальсификацию доказательств в суде

В башкирской столице экс-сотрудника МВД обвиняют в фальсификации доказательств по административному делу. Следком завершил расследование уголовного дела, сообщили в пресс-службе ведомства.
Во время служебной проверки в МВД РБ выявили фальсификации, в результате чего было инициировано обжалование судебного решения.
По результатам проведенного экспертного исследования установлено, что файл не является исходным, кроме того, на одежде обвиняемого полностью не соответствует той, в которой он был в момент совершения правонарушения. Впоследствии, суд кассационной инстанции отменил решение мирового суд привлек полицейского к административной ответственности.
Свою вину обвиняемый не признал. Его уволили из МВЛ по отрицательным основаниям. В скором времени суд рассмотрит уголовное дело и вынесет вердикт.