В Уфе экс-сотрудника МВД будут судить за фальсификацию доказательств в суде

По версии следствия, обвиняемый, управляя личным автомобилем в декабре 2021 года, был остановлен сотрудниками ГИБДД. При требовании пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, мужчина отказался, за что на него был составлен протокол об административном правонарушении. В ходе судебного разбирательства, обвиняемый, желая избежать ответственности и последующих негативных последствий на службе, представил в суд сфальсифицированную видеозапись, свидетельствующую о том, что он находился на пассажирском сиденье. На основании подложного доказательства производство по делу было прекращено, в связи отсутствием состава административного правонарушения.

пресс-служба СУ СКР по РБ