В Уфе экс-сотрудника МВД будут судить за фальсификацию доказательств в суде

В башкирской столице экс-сотрудника МВД обвиняют в фальсификации доказательств по административному делу. Следком завершил расследование уголовного дела, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото №1 - В Уфе экс-сотрудника МВД будут судить за фальсификацию доказательств в суде

По версии следствия, обвиняемый, управляя личным автомобилем в декабре 2021 года, был остановлен сотрудниками ГИБДД. При требовании пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, мужчина отказался, за что на него был составлен протокол об административном правонарушении. В ходе судебного разбирательства, обвиняемый, желая избежать ответственности и последующих негативных последствий на службе, представил в суд сфальсифицированную видеозапись, свидетельствующую о том, что он находился на пассажирском сиденье. На основании подложного доказательства производство по делу было прекращено, в связи отсутствием состава административного правонарушения.

пресс-служба СУ СКР по РБ

Во время служебной проверки в МВД РБ выявили фальсификации, в результате чего было инициировано обжалование судебного решения.

По результатам проведенного экспертного исследования установлено, что файл не является исходным, кроме того, на одежде обвиняемого полностью не соответствует той, в которой он был в момент совершения правонарушения. Впоследствии, суд кассационной инстанции отменил решение мирового суд привлек полицейского к административной ответственности.

Свою вину обвиняемый не признал. Его уволили из МВЛ по отрицательным основаниям. В скором времени суд рассмотрит уголовное дело и вынесет вердикт.

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