Врачи Башкирии спасли беременную пациентку с опасным осложнением

В министерстве здравоохранения Башкирии рассказали о спасении беременной женщины с крайне опасным осложнением.

Фото №1 - Врачи Башкирии спасли беременную пациентку с опасным осложнением

В дистанционный центр мониторинга беременных Республиканского клинического перинатального центра поступило обращение из Красноусольской больницы. Врачи сообщили, что женщина на 31 неделе беременности находилась в гостях. Однако в один момент у неё случили две судороги с потерей сознания.

Женщине выставили диагноз крайне опасного осложнения беременности — эклампсия. На дому ей оказали всю необходимую неотложную помощь, после чего доставили в приемный покой Кармаскалинской больницы. В палате интенсивной терапии под руководством специалистов дистанционного центра РКПЦ была начата магнезиальная терапия. Вскоре на помощь в больницу прибыла бригада врачей перинатального центра: акушер-гинеколог, реаниматолог и неонатолог. Также для оказания помощи ребенку прибыл неонатолог из межрайонного перинатального центра Стерлитамака. В связи с тяжестью состояния, совместно с коллегами из перинатального центра было принято решение экстренного родоразрешения путём кесарева сечения на месте.

пресс-служба министерства здравоохранения РБ 

После стабилизации состояния, силами санитарной авиации маму и ребенка доставили в акушерский стационар третьего уровня РКПЦ для дальнейшей реабилитации.

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