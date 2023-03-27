Врачи Башкирии спасли беременную пациентку с опасным осложнением

В министерстве здравоохранения Башкирии рассказали о спасении беременной женщины с крайне опасным осложнением.
В дистанционный центр мониторинга беременных Республиканского клинического перинатального центра поступило обращение из Красноусольской больницы. Врачи сообщили, что женщина на 31 неделе беременности находилась в гостях. Однако в один момент у неё случили две судороги с потерей сознания.
После стабилизации состояния, силами санитарной авиации маму и ребенка доставили в акушерский стационар третьего уровня РКПЦ для дальнейшей реабилитации.