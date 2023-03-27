Врачи Башкирии спасли беременную пациентку с опасным осложнением

Женщине выставили диагноз крайне опасного осложнения беременности — эклампсия. На дому ей оказали всю необходимую неотложную помощь, после чего доставили в приемный покой Кармаскалинской больницы. В палате интенсивной терапии под руководством специалистов дистанционного центра РКПЦ была начата магнезиальная терапия. Вскоре на помощь в больницу прибыла бригада врачей перинатального центра: акушер-гинеколог, реаниматолог и неонатолог. Также для оказания помощи ребенку прибыл неонатолог из межрайонного перинатального центра Стерлитамака. В связи с тяжестью состояния, совместно с коллегами из перинатального центра было принято решение экстренного родоразрешения путём кесарева сечения на месте.

пресс-служба министерства здравоохранения РБ