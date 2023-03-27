В Башкирии парня, сбившего насмерть студента, приговорили к лишению свободы

В Башкирии вынесли приговор водителю, который в Новый год сбил человека насмерть. Трагедия случилась 1 января в селе Иглино. 18-летний молодой человек без водительского удостоверения наехал на молодых людей, которые шли по обочине.
По информации прокуратуры Башкирии, водитель превысил скорость и допустил наезд на пешеходов. В результате ДТП погиб молодой человек. Еще двое, парень и девушка, получили травмы различной тяжести.
На суде обвиняемый признал вину. Суд назначил ему наказание виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в колонии-поселении.