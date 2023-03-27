Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев рассказал об организации субботников

Глава уфимской администрации Ратмир Мавлиев на оперативном совещании в Центре управления республикой заявил, что улицы города приведут в порядок до 10 июня.
– Мы уже приступили к субботникам. Еженедельно силами всех предприятий города будут организованы субботники. В пятницу после обеда приступаем. До 10 апреля, думаю, что мы всю эту работу завершим, – рассказал Ратмир Мавлиев.
По словам мэра Уфы, городские предприятия организовывают субботники. Глава Башкирии Радий Хабиров призвал остальные муниципалитеты подключиться к работе и привести в порядок улицы городов.