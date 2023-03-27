Ямочный ремонт и подготовка к паводку: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Ледоход в Башкортостане ожидается в первых числах апреля, что на 8-10 дней раньше обычного. О готовности республики к пропуску большой воды говорили сегодня на оперативном совещании правительства региона. Там же назвали сроки завершения ямочного ремонта и обсудили организацию отдыха и оздоровления детей в предстоящее лето.

Еженедельное оперативное совещание в правительстве республики началось с церемонии награждения участников специальной военной операции. Радий Хабиров вручил двум бойцам, которые приехали в республику на краткосрочный отпуск, ордена Салавата Юлаева и Минигали Шаймуратова.

Очень приятно получить награду. Это высокая оценка нашей работы. Благодарю сослуживцев, с которыми мы сохраняем историю и культуру нашего народа. Позывной «Музей»

Во-первых, большое спасибо Главе Республики Башкортостан, который оценил мою работу. Спасибо народу Башкортостана – спецоперация показала единство нашего народа, который оказывал гуманитарную помощь, помогала лесом, техникой. Позывной «Ястреб»

В основной повестке дня оперативного совещания значилось пять вопросов. Один из самых злободневных – ямы на дорогах. Как раз из-за них региональный Минтранс сегодня подвергся жёсткой критике со стороны главы республики. Радий Хабиров недоволен темпами ямочного ремонта.

Я долбил вас всю прошлую неделю, вас лично, вашего замечательного зама, премьер-министра Марзаева. У вас один аргумент был: асфальтовые заводы мы не можем запустить, потому что это неправильно – у вас был главный аргумент, почему вы массово не выходите на это. Существует масса всевозможной техники, которая сама подогревает, сама готовит для ямочного ремонта и делает. Вы думаете, я вам прощу это, что ли? Я сегодня вас разнесу, готовьтесь. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В течение марта на дорогах республики оцифровано более 5 тысяч ям. Примерно половина из них уже ликвидирована, доложил министр транспорта и дорожного хозяйства региона. Александр Клебанов обозначил и сроки завершения ямочного ремонта. На улицах Уфы это конец апреля, на дорогах республики с ямами обещают справиться до 10 мая. После этого начнётся большая работа по нанесению разметки.

Общая протяженность линий разметки нанесенных термопластиком – 1574 километра и 12 220 км – краской. Работы планируется начать с 10 мая текущего года. Александр Клебанов, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Еще один немаловажный вопрос сегодняшнего оперативного совещания – готовность к безаварийному прохождению весеннего половодья. По словам метеорологов, вскрытие рек в этом году ожидается на 8-10 дней раньше обычного. А вот сами масштабы паводка должны быть ниже средних многолетних значений. Несмотря на это, единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций традиционно готовится к наихудшему сценарию.

По наихудшему сценарию в период половодья в зону возможного затопления может попасть до 257 населенных пунктов в 42 муниципалитетах, свыше 20 тыс. жилых домов с населением более 80 тыс. человек. Марат Латыпов, начальник ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

Все риски просчитаны, потенциально опасные и социально-значимые объекты в зону паводка не попадают, отметил во время своего выступления начальник регионального управления МЧС. Глава Башкортостана попросил ответственные ведомства серьезно отнестись к пропуску большой воды, особенно это касается глав муниципалитетов.

Вы там немножко мобилизуйтесь, пожалуйста, уважаемые главы, это на самом деле не шутки. В Дуванском районе два года назад пустяк, в общем-то, был в свое время, просто не провели взрывные работы, там люди пострадали. Не доводите до этого. Все заранее должно быть готово и всё по уму сделано. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан