Ямочный ремонт и подготовка к паводку: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Ледоход в Башкортостане ожидается в первых числах апреля, что на 8-10 дней раньше обычного. О готовности республики к пропуску большой воды говорили сегодня на оперативном совещании правительства региона. Там же назвали сроки завершения ямочного ремонта и обсудили организацию отдыха и оздоровления детей в предстоящее лето.
Еженедельное оперативное совещание в правительстве республики началось с церемонии награждения участников специальной военной операции. Радий Хабиров вручил двум бойцам, которые приехали в республику на краткосрочный отпуск, ордена Салавата Юлаева и Минигали Шаймуратова.
В основной повестке дня оперативного совещания значилось пять вопросов. Один из самых злободневных – ямы на дорогах. Как раз из-за них региональный Минтранс сегодня подвергся жёсткой критике со стороны главы республики. Радий Хабиров недоволен темпами ямочного ремонта.
В течение марта на дорогах республики оцифровано более 5 тысяч ям. Примерно половина из них уже ликвидирована, доложил министр транспорта и дорожного хозяйства региона. Александр Клебанов обозначил и сроки завершения ямочного ремонта. На улицах Уфы это конец апреля, на дорогах республики с ямами обещают справиться до 10 мая. После этого начнётся большая работа по нанесению разметки.
Еще один немаловажный вопрос сегодняшнего оперативного совещания – готовность к безаварийному прохождению весеннего половодья. По словам метеорологов, вскрытие рек в этом году ожидается на 8-10 дней раньше обычного. А вот сами масштабы паводка должны быть ниже средних многолетних значений. Несмотря на это, единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций традиционно готовится к наихудшему сценарию.
Все риски просчитаны, потенциально опасные и социально-значимые объекты в зону паводка не попадают, отметил во время своего выступления начальник регионального управления МЧС. Глава Башкортостана попросил ответственные ведомства серьезно отнестись к пропуску большой воды, особенно это касается глав муниципалитетов.
Почти 495 тысяч детей этим летом отдохнут в лагерях. Министерство образования и науки региона начало подготовку к предстоящей летней оздоровительной компании. На эти цели консолидированным бюджетом региона предусмотрено финансирование в размере более 2,5 млрд рублей. Обсудили на сегодняшнем оперативном совещании также перспективы развития двух организаций Башкортостана: государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний и агропромышленного комплекса «Алексеевский».