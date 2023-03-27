Жители Башкирии могут обратиться в Ситуационный центр с вопросами о призыве и контрактной службе

1 апреля в России начинается традиционный воинский призыв. Для прохождения срочной службы будут призывать молодых людей от 18 до 27 лет. Параллельно с этим идет запись желающих поступить на военную службу по контракту.
Какие выплаты, льготы и компенсации полагаются от государства профессиональным кадровым военным? На эти и другие вопросы могут ответить специалисты Ситуационного центра Республики Башкортостан. Теперь они будут разъяснять и порядок поступления на военную службу по контракту. Обратиться в Ситуационный центр можно по единому федеральному номеру, набрав 122. Звонки принимаются с 8 утра до 8 вечера.