Жители Башкирии могут обратиться в Ситуационный центр с вопросами о призыве и контрактной службе

Вы знаете, мы начали принимать обращения вот так вот конкретно по мобилизации, по СВО с сентября, и у нас за это время почти 2 тысячи обращений было от наших жителей, которые хотят принять участие добровольцами в наших башкирских батальонах. Много было желающих. И вот буквально с прошлой пятницы, когда возник вопрос, появились баннеры от наших бойцов о том, что ждут наших земляков. Отклик огромный: вот были выходные, у нас уже 15 обращений от тех, кто хочет пойти по контракту.

Лилия Даутова, эксперт Ситуационного центра Республики Башкортостан