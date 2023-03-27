Радий Хабиров поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Когда глава вручил мне этот орден, фактически были оценены не только мои заслуги – мои заслуги здесь минимальны, – а всего нашего коллектива. Ни один из наших сотрудников не изменил присяге, не струсил, а выполнил долг в полном объеме. Вот это основная характеристика сотрудника войск национальной гвардии.

Дмитрий Брязгин, заместитель начальника Управления федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан, кавалер ордена генерала Шаймуратова