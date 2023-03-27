Радий Хабиров поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником
27
марта в стране отмечается День войск национальной гвардии России.
Военнослужащие и сотрудники Росгвардии стоят на страже правопорядка,
обезвреживают преступников. Сегодня поздравить росгвардейцев с их
профессиональным праздников приехал Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Руководитель
региона отметил, что бойцы Росгвардии решают самые сложные задачи, обеспечивают
проведение крупных политических, культурных и спортивных мероприятий.
Росгвардейцы оснащены самым современным техническим оборудованием, чтобы
пресекать любые противоправные действия. Бойцы Управления Росгвардии по
Башкортостану с первых дней специальной военной операции участвуют в защите
мирного населения и интересов страны. В этом году в республике День войск
национальной гвардии совпал и с 30-летним юбилеем образования отряда СОБР «Толпар».
В 30-летний юбилей специального
отряда быстрого реагирования «Толпар» хочу выразить слова благодарности всем
тем, кто служил и служит в рядах этого элитного
боевого подразделения. Отдельное спасибо всем его ветеранам за большой
вклад в формирование славных традиций национальной гвардии и воспитание
достойной смены.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Военнослужащие и
сотрудники войск национальной гвардии Российской Федерации стоят на защите
целостности государства, на переднем крае борьбы с преступностью, терроризмом и
экстремизмом. Высокие результаты служебной деятельности показывают
подразделения вневедомственной охраны, выполняя тяжелую работу по обеспечению
безопасности, защите населения от преступных посягательств.
Александр Бурдо, начальник Управления федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан
Республика
помогала в формировании добровольческого батальона им. Салавата Юлаева
Росгвардии. Кроме того, в регионе появится центр по подготовке специальных сил
ведомства. В торжественной обстановке Радий Хабиров наградил 17 сотрудников орденами
генерала Шаймуратова и почетными грамотами республики. Также военнослужащим и
сотрудникам были вручены ведомственные награды. Подвиги по службе они готовы
совершать и вне рабочего времени. Олег Гибадуллин, к примеру, спас из пожара
инвалида.
Был выходной день.
Услышал крики о помощи, увидел дым, побежал к этому дому сразу. Также
остановился неравнодушный водитель, который помог, принес монтировку. Я разбил
окно, и мы вдвоем залезли в квартиру. Услышал крики о помощи, мужчина уже
охрип. Подполз к нему, он зацепился за шею, и мы начали продвигаться.
Олег Гибадуллин, начальник центра оперативного управления Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан
Когда глава вручил
мне этот орден, фактически были оценены не только мои заслуги – мои заслуги
здесь минимальны, – а всего нашего коллектива. Ни один из наших сотрудников не
изменил присяге, не струсил, а выполнил долг в полном объеме. Вот это основная
характеристика сотрудника войск национальной гвардии.
Дмитрий Брязгин, заместитель начальника Управления федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан, кавалер ордена генерала Шаймуратова