Жительница Башкирии стала мамой после трансплантации печени

Вообще, конечно, до пересадки печени я очень хотела, но очень боялась. Естественно, я знала, что нельзя, после пересадки печени мне врачи сразу сказали: всё, мы идем с тобой за вторым. Я вот ждала, когда пройдет время и можно будет запланировать. Естественно, постоянно анализы, всё это под контролем, и вот запланировали беременность, получилось всё. Беременность протекала хорошо, в общем всё было хорошо, даже не было такого ощущения, что у меня была какая-то операция. Малышке уже полтора месяца, всё хорошо, растем.

Алена Казакбаева