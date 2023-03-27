Жительница Башкирии стала мамой после трансплантации печени

Жительница Стерлитамака стала мамой после трансплантации печени. Операцию по пересадке органа, реабилитацию и дальнейшую беременность пациентке вели в Республиканской клинической больнице им. Куватова.

Такой случай в Башкортостане первый, оттого и уникальный. Алена Казакбаева о своем диагнозе «аутоиммунный гепатит» узнала еще в 2013 году. Наблюдалась у врачей РКБ, и только спустя семь лет, после длительного лечения и ожидания, девушке сделали трансплантацию печени. По словам докторов, о беременности девушка заговорила сразу после пересадки органа. Спустя год это стало возможным.

В 2021 году уже при стабилизации состояния и при нормальных анализах мы разрешили эту беременность, совместно вели вместе с акушерами-гинекологами. Все риски, которые были возможны, мы старались минимизировать, никаких проблем во время беременности и со здоровьем самой пациентки, и со здоровьем плода, и с трансплантатом печени мы не наблюдали.

Рифат Нуриахметов, главный трансплантолог Министерства здравоохранения Республики Башкортостан

Беременность после пересадки органов – событие редкое. Зачастую возникает много противопоказаний и рисков.  Всего в республике 11 женщин стали мамами после трансплантации. Десяти из них пересаживали почки, последней и пока единственной – печень.

Фото №1 - Жительница Башкирии стала мамой после трансплантации печени

Все были в курсе, что такая беременность предполагается. Трансплантологи же ведут ее не один месяц, она идет у них на специальных препаратах поддержки, поэтому они ее видели, разрешили ей беременеть. После этого увидели ее мы, её печеночные пробы, она периодически приезжала к нам в консультативную поликлинику, консультировалась. Мы следили за ней. По месту жительства она постоянно сдавала анализы. На сроке 33 недели мы ее положили к себе в роддом, обследовали.

Сергей Денисов, заведующий акушерским отделением РКБ им. Куватова, врач акушер-гинеколог

До диагноза у Алены уже был ребенок, сын Эмиль. Но дочку всё же хотелось. Вторую беременность вели в Уфе, а на роды пациентку отправили в Москву. Такое решение врачи приняли во время телемоста с коллегами из столицы. В начале февраля на 39-й неделе беременности путем кесарева сечения на свет появилась здоровая девочка Оливия.

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Вообще, конечно, до пересадки печени я очень хотела, но очень боялась. Естественно, я знала, что нельзя, после пересадки печени мне врачи сразу сказали: всё, мы идем с тобой за вторым. Я вот ждала, когда пройдет время и можно будет запланировать. Естественно, постоянно анализы, всё это под контролем, и вот запланировали беременность, получилось всё. Беременность протекала хорошо, в общем всё было хорошо, даже не было такого ощущения, что у меня была какая-то операция. Малышке уже полтора месяца, всё хорошо, растем.

Алена Казакбаева

Трансплантация органов – операция сложная, но даже после неё при должной реабилитации можно вести активный образ жизни, заниматься спортом и даже становиться матерями. Последнее случается нечасто. На сегодняшний день в республике первому ребенку, родившемуся после пересадки органа маме, уже 11 лет, а самой маленькой – всего 1,5 месяца.

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