Жительница Башкирии стала мамой после трансплантации печени

Жительница
Стерлитамака стала мамой после трансплантации печени. Операцию по пересадке
органа, реабилитацию и дальнейшую беременность пациентке вели в Республиканской
клинической больнице им. Куватова.
Такой
случай в Башкортостане первый, оттого и уникальный. Алена Казакбаева о своем
диагнозе «аутоиммунный гепатит» узнала еще в 2013 году. Наблюдалась у врачей
РКБ, и только спустя семь лет, после длительного лечения и ожидания, девушке
сделали трансплантацию печени. По словам докторов, о беременности девушка
заговорила сразу после пересадки органа. Спустя год это стало возможным.
В 2021 году уже при
стабилизации состояния и при нормальных анализах мы разрешили эту беременность,
совместно вели вместе с акушерами-гинекологами. Все риски, которые были
возможны, мы старались минимизировать, никаких проблем во время беременности и
со здоровьем самой пациентки, и со здоровьем плода, и с трансплантатом печени
мы не наблюдали.Рифат Нуриахметов, главный трансплантолог Министерства здравоохранения Республики Башкортостан
Беременность
после пересадки органов – событие редкое. Зачастую возникает много
противопоказаний и рисков. Всего в
республике 11 женщин стали мамами после трансплантации. Десяти из них
пересаживали почки, последней и пока единственной – печень.
Все были в курсе,
что такая беременность предполагается. Трансплантологи же ведут ее не один
месяц, она идет у них на специальных препаратах поддержки, поэтому они ее
видели, разрешили ей беременеть. После этого увидели ее мы, её печеночные
пробы, она периодически приезжала к нам в консультативную поликлинику,
консультировалась. Мы следили за ней. По месту жительства она постоянно сдавала
анализы. На сроке 33 недели мы ее положили к себе в роддом, обследовали.Сергей Денисов, заведующий акушерским отделением РКБ им. Куватова, врач акушер-гинеколог
До
диагноза у Алены уже был ребенок, сын Эмиль. Но дочку всё же хотелось. Вторую
беременность вели в Уфе, а на роды пациентку отправили в Москву. Такое решение
врачи приняли во время телемоста с коллегами из столицы. В начале февраля на 39-й
неделе беременности путем кесарева сечения на свет появилась здоровая девочка
Оливия.
Вообще, конечно, до
пересадки печени я очень хотела, но очень боялась. Естественно, я знала, что нельзя,
после пересадки печени мне врачи сразу сказали: всё, мы идем с тобой за вторым.
Я вот ждала, когда пройдет время и можно будет запланировать. Естественно, постоянно
анализы, всё это под контролем, и вот запланировали беременность, получилось
всё. Беременность протекала хорошо, в общем всё было хорошо, даже не было
такого ощущения, что у меня была какая-то операция. Малышке уже полтора месяца,
всё хорошо, растем.Алена Казакбаева
Трансплантация
органов – операция сложная, но даже после неё при должной реабилитации можно
вести активный образ жизни, заниматься спортом и даже становиться матерями.
Последнее случается нечасто. На сегодняшний день в республике первому ребенку,
родившемуся после пересадки органа маме, уже 11 лет, а самой маленькой – всего
1,5 месяца.