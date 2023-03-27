Актеры Уфимского театра юного зрителя готовят премьеру

Сегодня во всем мире отмечается День театра. В этот день поздравления принимают актеры, режиссеры и все, кто трудится в этой сфере искусства. Как правило, к этой дате приурочены специальные показы спектаклей, а порой коллективы представляют премьерные постановки. Свою премьеру готовят и артисты Уфимского театра юного зрителя и мечтают о переезде в новое здание.

До начала спектакля полтора часа. Поэтому можно отрепетировать еще пару сцен. Актеры делают прогон, отдельное внимание – к деталям и чистоте переходов. Ошибиться перед зрителем нельзя. Параллельно идет репетиция нового спектакля. Из-за нехватки помещений актерам приходится работать в кафетерии театра, пока зрители еще не подошли. Каждую свободную минуту нужно тратить с пользой, ведь премьера меньше чем через месяц. Недостаток пространства и в других помещениях. Женская гримерка совмещена с постижерным или, проще говоря, парикмахерским цехом. Поэтому порой мужчинам приходится ждать, когда дамы переоденутся. Да и другую гримерку занимает часть реквизита и костюмы.

Когда спектакли пиратские, приключенческие, когда весь мужской коллектив участвует, то зачастую некоторым некуда присесть. Так уж выходит, что стоя переодеваемся. Делаем свое дело, делаем его хорошо и не можем по-другому. Потому что дети – это очень важно, это святая миссия. Дмитрий Широнин, актёр Театра юного зрителя

Есть у нас отдельное помещение, где мы можем это складывать, но плюсом это сложно назвать. Потому что оно находится вне театра, и каждый раз, когда мы планируем монтировку декораций спектакля, который у нас идет в репертуаре, приходится оперативно выезжать туда, загружаться. Большой минус от таких частых переездов – это то, что сама декорация в процессе транспортировки выходит из строя. Сергей Кочетков, заведующий художественно-постановочной частью Театра юного зрителя

Тем временем зрители уже начинают проходить в зал. Гостей в театре традиционно много. Кто-то уже постоянно ходит сюда на спектакли, а кто-то впервые отрывает для себя Театр юного зрителя.

Читали отзывы, очень положительные об игре актеров. Хотим посмотреть, сами убедиться. Варь, как ты думаешь мы будем ходить сюда? – Да, мне нравится ходить в театры. Анна Мельникова, жительница г. Уфы

Новым домом ТЮЗа станет здание бывшего кинотеатра «Победа», которое уже давно пустует. Впереди еще много работы снаружи и внутри. Первым делом прошло исследование фундамента, стен и несущих конструкций.

Стоит отдать должное строителям этого здания. Я даже с рабочими общался – отколоть кусок бетона у них перфоратором не получалось. И для того, чтобы провести исследования всего в двух точках, потребовалось чуть более недели. Арслан Зубайдуллин, директор Театра юного зрителя

Зал тут, конечно, почти в три раза больше, чем в нынешнем здании ТЮЗа. Он способен вместить около 300 зрителей. Предполагается, что будут отдельные места и для инвалидов. Помимо капитального ремонта, необходимо сделать систему пожарной безопасности, вентиляции, освещения, устроить технические помещения. Кроме того, предыдущие хозяева оставили после себя сюрпризы. Данный фонтан в центре фойе будет демонтирован, так как здесь он был установлен незаконно, и это нарушает правила пользования объектами культурного наследия.

Административных помещений в этом здании не так много. Но на сегодняшний день по проекту – он сейчас находится на экспертизе – в принципе, мы должны уместиться. Я не слукавлю, что Театр юного зрителя чувствует поддержку как от администрации города и всей его структуры, так и от руководства нашей республики. Арслан Зубайдуллин, директор Театра юного зрителя