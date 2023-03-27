Актеры Уфимского театра юного зрителя готовят премьеру

Сегодня во всем мире отмечается День театра. В этот день поздравления принимают актеры, режиссеры и все, кто трудится в этой сфере искусства. Как правило, к этой дате приурочены специальные показы спектаклей, а порой коллективы представляют премьерные постановки. Свою премьеру готовят и артисты Уфимского театра юного зрителя и мечтают о переезде в новое здание.
До начала спектакля полтора часа. Поэтому можно отрепетировать еще пару сцен. Актеры делают прогон, отдельное внимание – к деталям и чистоте переходов. Ошибиться перед зрителем нельзя. Параллельно идет репетиция нового спектакля. Из-за нехватки помещений актерам приходится работать в кафетерии театра, пока зрители еще не подошли. Каждую свободную минуту нужно тратить с пользой, ведь премьера меньше чем через месяц. Недостаток пространства и в других помещениях. Женская гримерка совмещена с постижерным или, проще говоря, парикмахерским цехом. Поэтому порой мужчинам приходится ждать, когда дамы переоденутся. Да и другую гримерку занимает часть реквизита и костюмы.
Тем временем зрители уже начинают проходить в зал. Гостей в театре традиционно много. Кто-то уже постоянно ходит сюда на спектакли, а кто-то впервые отрывает для себя Театр юного зрителя.
Новым домом ТЮЗа станет здание бывшего кинотеатра «Победа», которое уже давно пустует. Впереди еще много работы снаружи и внутри. Первым делом прошло исследование фундамента, стен и несущих конструкций.
Зал тут, конечно, почти в три раза больше, чем в нынешнем здании ТЮЗа. Он способен вместить около 300 зрителей. Предполагается, что будут отдельные места и для инвалидов. Помимо капитального ремонта, необходимо сделать систему пожарной безопасности, вентиляции, освещения, устроить технические помещения. Кроме того, предыдущие хозяева оставили после себя сюрпризы. Данный фонтан в центре фойе будет демонтирован, так как здесь он был установлен незаконно, и это нарушает правила пользования объектами культурного наследия.
Тем временем коллектив Театра юного зрителя загружен репетициями. В середине апреля он представит свою новую постановку. Спектакль «Богатырь Степан Ромашкин» расскажет маленьким зрителям, что подвиги – это не только битва с чудовищами, но и добрые поступки, которые можно совершать вместе с верными друзьями.