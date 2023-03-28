Музею Башоперы передали копии бродвейских афиш Рудольфа Нуреева

В музей Башкирского государственного театра оперы и балета передали копии афиш 70-х годов о зарубежных выступлениях Рудольфа Нуреева. В коллекции – анонсы первого шоу, которое прошло на Бродвее, а также плакат с информацией о гастролях на сцене «Метрополитен-опера».
Ценные экспонаты подарила известный московский режиссер, автор сценариев, креативный продюсер Амина Жаман. Оригиналы женщина приобрела в Нью-Йорке в 2010 году. Кроме того, музей пополнился почтовыми марками разных стран, выпущенными в память о выдающемся балетмейстере.