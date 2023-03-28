Музею Башоперы передали копии бродвейских афиш Рудольфа Нуреева

В музей Башкирского государственного театра оперы и балета передали копии афиш 70-х годов о зарубежных выступлениях Рудольфа Нуреева. В коллекции – анонсы первого шоу, которое прошло на Бродвее, а также плакат с информацией о гастролях на сцене «Метрополитен-опера».

Ценные экспонаты подарила известный московский режиссер, автор сценариев, креативный продюсер Амина Жаман. Оригиналы женщина приобрела в Нью-Йорке в 2010 году.  Кроме того, музей пополнился почтовыми марками разных стран, выпущенными в память о выдающемся балетмейстере.

Мне очень приятно находиться на малой родине Рудольфа Нуреева. У меня есть мечта – поставить спектакль, посвященный великой личности. Постановка обязательно будет в жанре комедии. И это не случайно, ведь Рудольф Нуреев в жизни был еще и прекрасным юмористом, о чем хотелось бы рассказать широкой общественности.

Амина Жаман, режиссер, сценарист
Акции БСТ
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии