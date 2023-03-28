Музею Башоперы передали копии бродвейских афиш Рудольфа Нуреева

Мне очень приятно находиться на малой родине Рудольфа Нуреева. У меня есть мечта – поставить спектакль, посвященный великой личности. Постановка обязательно будет в жанре комедии. И это не случайно, ведь Рудольф Нуреев в жизни был еще и прекрасным юмористом, о чем хотелось бы рассказать широкой общественности.

Амина Жаман, режиссер, сценарист