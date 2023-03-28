В Уфе состоялся совместный концерт музыкантов Башкортостана и Таджикистана

Впервые на сцене Башкирской филармонии выступили музыканты из Таджикистана. «Мост дружбы» – это совместный проект Национального оркестра народных инструментов и коллектива таджикской филармонии имени Акашарифа Джураева.
Концерт стал экспериментом, в котором курай, кыл-кубыз, думбыра, сочетались с вокалом и инструментами таджикских музыкантов.
Культурный проект был организован в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в декабре прошлого года. Осенью ожидается выступление уже нашего коллектива в Душанбе.