В Башкирии отец четырехмесячной девочки сломал ей ногу

В Уфе в 17-ую больницу госпитализировали четырехмесячную девочку с переломом ноги. Конечность малышке сломал ее отец, который хотел ударить жену, но промахнулся.

Как сообщает Telegram-канал Mash Batash, пара совсем недавно стала родителями, однако мужчина был не готов к капризам ребенка. В одну ночь, когда девочка не хотела укладываться спать, сельчанин вспылил и стал кидаться вещами и хотел ударить супругу, однако промахнулся и со всей силы ударил в ногу ребенка. Позже у малышки диагностировали перелом конечности.