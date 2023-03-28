В Башкирии из-за паводка закрыли несколько дорог

В министерстве транспорта Башкирии сообщили, что из-за паводка были закрыты участки двух дорог.
С 10:00 28 марта перекрыто движение для всех видов транспорта на участке дороги вблизи деревни Набережный в Бижбулякском районе. Дорога будет перекрыта до 10:00 2 апреля. Дата открытия может измениться в зависимости от погодных условий.
Также с сегодняшнего дня перекрыто движение в Иглинском районе на участке дороги Южный обход села Иглино. Объезд возможен по дороге Уфа-Иглино-Красная горка-Павловка. Дорога также должна открыться 2 апреля.
Фото: министерство транспорта РБ.