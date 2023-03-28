В Башкирии снизилась заболеваемость туберкулезом

С 2022 года в Башкирии на 232 активных больных туберкулезом стало меньше. На сегодня в республике их 2851. Для них развернут стационар на 1680 коек. Сейчас он полностью заполнен. Об этом сообщил главврач Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера на научно-практической конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

Провели совещание совместно со специалистами Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, так как за последнее время значительно распространилась ВИЧ-инфекция в сочетании с туберкулезом. В стационаре почти 200 таких больных. Эта комбинация приводит к инвалидизации, снижению качества жизни и высокой смертности. Врачи-фтизиатры и инфекционисты ищут пути решения этой проблемы.

Несмотря на то, что вакцина разработана давно, ежегодно от туберкулеза в мире умирает около 2 млн. человек, в том числе 200 тысяч детей. Инфекционное заболевание вызывается туберкулезной палочкой, поражает дыхательные пути и легкие. Если раньше для ее выявления требовалось три месяца, то теперь с помощью ПЦР-теста у больного палочка Коха выявляется в течение двух часов. В прошлом году Республиканский противотуберкулезный диспансер получил