Кардиохирурги Уфы вживили мини-компьютер пожилой пациентке в сердце

Пожилая женщина обратилась в медицинское учреждение с жалобами на одышку и учащение ритмов сердцебиения. Врачи выявили у пациентки угрожающие жизни нарушения в сердцебиении на фоне изменений водно-солевого обмена и побочного эффекта от препарата, который пенсионерка принимала дома. У женщины начался отёк легких. Её экстренно перевели в реанимацию. Врачам пришлось несколько раз заводить сердце пациентки с помощью дефибриллятора.