Кардиохирурги Уфы вживили мини-компьютер пожилой пациентке в сердце

В Уфе врачи Республиканского кардиоцентра провели сложную операцию 82-летней пациентке. Об этом рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Пожилая женщина обратилась в медицинское учреждение с жалобами на одышку и учащение ритмов сердцебиения. Врачи выявили у пациентки угрожающие жизни нарушения в сердцебиении на фоне изменений водно-солевого обмена и побочного эффекта от препарата, который пенсионерка принимала дома. У женщины начался отёк легких. Её экстренно перевели в реанимацию. Врачам пришлось несколько раз заводить сердце пациентки с помощью дефибриллятора.
Хирурги экстренно имплантировали ей однокамерный кардиовертер-дефибриллятор. Это миниатюрный компьютер, предназначенный для замедления быстрого ритма сердца. Сейчас пациентка пошла на поправку, её уже выписали из больницы.
Фото: министр здравоохранения РБ.