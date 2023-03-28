В Башкирии рассказали, при каких условиях завершится отопительный сезон

По информации Министерства ЖКХ Башкирии, отопление в домах и нежилых помещениях будет отключено по распоряжению глав муниципалитетов. По установленным нормативам, отопление отключается при при установлении температуры на улице +8°C в течение пяти суток подряд.
Отмечается, что жильцы домов могут провести общее собрание собственников и решить отключить отопление в своих квартирах досрочно, до решения мэра. Для этого необходимо передать в управляющую компанию заявку, которую рассмотрит ресурсоснабжающая организация.
По словам властей Башкирии, погода весной нестабильно и возможны похолодания. Если жильцы примут решение досрочно отключить отопление, то возобновить его вновь будет невозможно до начала следующего отопительного сезона.