В Башкирии рассказали, при каких условиях завершится отопительный сезон

По информации Министерства ЖКХ Башкирии, отопление в домах и нежилых помещениях будет отключено по распоряжению глав муниципалитетов. По установленным нормативам, отопление отключается при при установлении температуры на улице +8°C в течение пяти суток подряд.

Отмечается, что жильцы домов могут провести общее собрание собственников и решить отключить отопление в своих квартирах досрочно, до решения мэра. Для этого необходимо передать в управляющую компанию заявку, которую рассмотрит ресурсоснабжающая организация.