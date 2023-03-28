Строительство ФОКа и соцучреждения: Радий Хабиров посетил Благовещенск с рабочей поездкой

В Благовещенске начали строить физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном стоимостью более полумиллиарда рублей. Сдать объект планируют до конца 2025 года. А вот новый корпус психоневрологического интерната в этом же городе уже построен. В ходе рабочей поездки Радий Хабиров не только осмотрел здание, но и пообщался с постояльцами, а также побывал и на других социально значимых объектах.

Двух- и трехместные палаты со всеми удобствами. Для безопасности каждая комната оснащена кнопкой вызова персонала и видеонаблюдением. Новый жилой корпус Благовещенского психоневрологического корпуса рассчитан на 60 мест. На первом этаже здания будут размещаться маломобильные пожилые граждане.

Из каждой палаты на первом этаже можно выйти на улицу, на коляске может самостоятельно выйти, не ждать обслуживающий персонал. Пациент выезжает, парковую зону проходит. По благоустройству сделано для прогулки маломобильных и для получателей социальных услуг – парк, парковая зона. Айдар Аюпов, директор Благовещенского психоневрологического интерната

Площадь парка превышает три тысячи квадратных метров. Здесь установили малые архитектурные формы и спортивное оборудование. Возводить новый корпус интерната начали в январе 2022-го. Строительство велось в рамках нацпроекта «Демография». С результатом проведенных работ и созданными для людей условиями ознакомился Глава Башкортостана. Радий Хабиров также посетил один из действующих корпусов интерната, где пообщался с постояльцами социального учреждения.

К сожалению, не у всех жизни складывается, и они в разном возрасте оказываются в ситуации, что себя содержать не могут и оказываются вот в таких учреждениях. Наша задача все-таки создать нормальные условия. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В ходе рабочей поездки Глава Башкортостана ознакомился еще с одной завершившейся стройкой. Это 9-этажный дом №13 по ул. Комарова, рассчитанный на 140 квартир. Объект был проблемным, его начали возводить еще в 2008 году, но из-за финансового кризиса работы приостановили. И только в 2020-м фонд жилищного строительства республики возобновил стройку.

Здесь были и обманутые дольщики, заселенные в дом, который был практически не годен к жилью. Все эти вопросы решились, сейчас в Благовещенске усилиями главы нет ни одного обманутого дольщика. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Жилой объект вводили в эксплуатацию поэтапно. Две секции в конце 2021-го, остальные – в 4-м квартале 2022 года. 27 квартир в новом доме администрация Благовещенского района передала детям-сиротам. Одна из первых обладательниц собственного социального жилья – Ольга Боброва. Девушка переехала в новую квартиру с мужем и маленьким ребенком.

Ребенку год и семь, живем мы уже четыре месяца, квартира мне очень нравится: комната большая, кухня большая, лоджия также большая, квартира теплая. Как сирота я в очередь встала с 16 лет, через 6 лет мне предоставили квартиру. Ольга Боброва

С получателями социального жилья пообщался и глава республики. Помимо Бобровых, зашел Радий Хабиров и к Ксении Алешковой. Супруг девушки сейчас находится в зоне СВО.

Пообщался глава республики с участниками СВО не только по телефону. В Благовещенске Радий Хабиров встретился с прибывшими в отпуск военнослужащими. Двое бойцов приехали домой после полученных ранений и уже прошли лечение и реабилитацию. Руководитель региона поинтересовался состоянием здоровья ребят и спросил, нужна ли им дополнительная помощь от республики.

Вообще вы, наверное, знаете: сейчас же в отпуска начали отправлять. Мы где-то 2–3 апреля ждем колонну, примерно 1000 человек в отпуска вернутся. Ваши тоже попадают. И мы хотим это организовать челночно, нам несколько тысяч ребят надо перевезти. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан