Строительство ФОКа и соцучреждения: Радий Хабиров посетил Благовещенск с рабочей поездкой

В Благовещенске начали строить физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном стоимостью более полумиллиарда рублей. Сдать объект планируют до конца 2025 года. А вот новый корпус психоневрологического интерната в этом же городе уже построен. В ходе рабочей поездки Радий Хабиров не только осмотрел здание, но и пообщался с постояльцами, а также побывал и на других социально значимых объектах.
Двух- и трехместные палаты со всеми удобствами. Для безопасности каждая комната оснащена кнопкой вызова персонала и видеонаблюдением. Новый жилой корпус Благовещенского психоневрологического корпуса рассчитан на 60 мест. На первом этаже здания будут размещаться маломобильные пожилые граждане.
Площадь парка превышает три тысячи квадратных метров. Здесь установили малые архитектурные формы и спортивное оборудование. Возводить новый корпус интерната начали в январе 2022-го. Строительство велось в рамках нацпроекта «Демография». С результатом проведенных работ и созданными для людей условиями ознакомился Глава Башкортостана. Радий Хабиров также посетил один из действующих корпусов интерната, где пообщался с постояльцами социального учреждения.
В ходе рабочей поездки Глава Башкортостана ознакомился еще с одной завершившейся стройкой. Это 9-этажный дом №13 по ул. Комарова, рассчитанный на 140 квартир. Объект был проблемным, его начали возводить еще в 2008 году, но из-за финансового кризиса работы приостановили. И только в 2020-м фонд жилищного строительства республики возобновил стройку.
Жилой объект вводили в эксплуатацию поэтапно. Две секции в конце 2021-го, остальные – в 4-м квартале 2022 года. 27 квартир в новом доме администрация Благовещенского района передала детям-сиротам. Одна из первых обладательниц собственного социального жилья – Ольга Боброва. Девушка переехала в новую квартиру с мужем и маленьким ребенком.
С получателями социального жилья пообщался и глава республики. Помимо Бобровых, зашел Радий Хабиров и к Ксении Алешковой. Супруг девушки сейчас находится в зоне СВО.
Пообщался глава республики с участниками СВО не только по телефону. В Благовещенске Радий Хабиров встретился с прибывшими в отпуск военнослужащими. Двое бойцов приехали домой после полученных ранений и уже прошли лечение и реабилитацию. Руководитель региона поинтересовался состоянием здоровья ребят и спросил, нужна ли им дополнительная помощь от республики.
В Благовещенске началось возведение физкультурно-оздоровительного комплекса стоимостью порядка полумиллиарда рублей. Радий Хабиров ознакомился с ходом его строительства, а также посетил выставку в городском дворце культуры, где были представлены достижения местных предприятий.