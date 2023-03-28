Жителям Башкирии напоминают о вакцинации против клещевого энцефалита

Вакцинироваться еще можно – по второй экстренной схеме. Единственное условие, чтобы после второй прививки, которая будет через месяц, через два после первой, прошло не менее двух недель до выхода в лес. Лаборатории сейчас работают в штатном режиме, готовы принимать клещей от населения. На территории Уфы такие лаборатории находятся на Шафиева, 7 и Карла Маркса, 69. А также наши лаборатории есть в городах Бирске, Стерлитамаке, Нефтекамске и Туймазах.

Анна Зубарева, врач-эпидемиолог противоэпидемического отделения Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан