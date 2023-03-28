Жителям Башкирии напоминают о вакцинации против клещевого энцефалита

В республике зафиксированы первые случаи укусов клещей, но проведенные лабораторные исследования не выявили энцефалитных. Однако специалисты рекомендуют уже сейчас придерживаться профилактических мероприятий. В настоящий момент еще есть возможность вакцинироваться в ближайшей поликлинике. Напомним, пик активности клещей приходится на май и июнь.
Но если все же присасывание произошло, то клеща необходимо осторожно извлечь и в течение 72 часов сдать в лабораторию, иначе могут быть серьезные последствия из-за заражения энцефалитом или боррелиозом.