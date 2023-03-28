Жителям Башкирии напоминают о вакцинации против клещевого энцефалита

В республике зафиксированы первые случаи укусов клещей, но проведенные лабораторные исследования не выявили энцефалитных. Однако специалисты рекомендуют уже сейчас придерживаться профилактических мероприятий. В настоящий момент еще есть возможность вакцинироваться в ближайшей поликлинике. Напомним, пик активности клещей приходится на май и июнь.

Вакцинироваться еще можно – по второй экстренной схеме. Единственное условие, чтобы после второй прививки, которая будет через месяц, через два после первой, прошло не менее двух недель до выхода в лес. Лаборатории сейчас работают в штатном режиме, готовы принимать клещей от населения. На территории Уфы такие лаборатории находятся на Шафиева, 7 и Карла Маркса, 69. А также наши лаборатории есть в городах Бирске, Стерлитамаке, Нефтекамске и Туймазах.

Анна Зубарева, врач-эпидемиолог противоэпидемического отделения Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан

Но если все же присасывание произошло, то клеща необходимо осторожно извлечь и в течение 72 часов сдать в лабораторию, иначе могут быть серьезные последствия из-за заражения энцефалитом или боррелиозом.

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