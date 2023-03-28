В Октябрьском прошло первенство Башкирии по борьбе на поясах

Соревнование стало отборочным на первенство страны, которое состоится в середине мая. Но главным стартом сезона станет мировой форум среди юношей и девушек в этой дисциплине. И пройдет он в августе в Уфе.

Эвелина Юмагулова готовится к финальному поединку на первенстве республики. Разминке спортсменка из Белорецка уделяет особое внимание. Несмотря на возраст, а выступает она в составе юношеской команды, за ее плечами победы на российских турнирах, дважды Эвелина становилась первой на мировом форуме по борьбе на поясах.

Все люди настраиваются по-разному, но, скорее всего, общение и совет тренера мне помогают настроиться на борьбу. Эвелина Юмагулова, победительница первенства Республики Башкортостан по борьбе на поясах

Однако победа на первенстве республике еще не гарантирует место в составе сборной на мировое первенство, которое пройдет в Уфе. Сначала спортсменам предстоит выступить на российском турнире. Эти соревнования пройдут в середине мая. Готовит женскую команду республики и страны Альфия Алимгужина. Она сама прошла путь от профессионального спортсмена до наставника. В 2007-м триумфально выступила на уфимском чемпионате мира по борьбе на поясах. Сейчас делится опытом со своими воспитанницами.

У девочек, прошлогодних победительниц, будет возможность настроиться и выступать. И молодые девушки тоже уже к этому подходят и хотят выиграть. Альфия Алимгужина, старший тренер женской сборной Республики Башкортостан по борьбе на поясах

В Октябрьском на первенстве Башкортостана выступили 250 спортсменов. Некоторые из них тренировались вместе с представителями Казахстана. В республиканской федерации борьбы на поясах тщательно подходят к подготовке атлетов к главному старту сезона. Поэтому и решили организовать международные сборы в Салавате. Сейчас этот опыт помогает на домашнем турнире. Также федерация организует и проводит мастер-классы с именитыми борцами.

Мы как принимающая сторона можем выставить два состава от России. И если наши ребята из Башкортостана попали в их число, то они будут бороться на первенстве мира. Рустам Зиякаев, президент Федерации борьбы на поясах Республики Башкортостан