В Уфе прошел вечер памяти народной артистки Башкортостана Тамары Худайбердиной

В Уфе провели вечер памяти, посвященный 100-летию заслуженной артистки России, народной артистки Башкортостана Тамары Худайбердиной. На уфимской сцене балерина танцевала почти четверть века.

Артистка завоевала сердца зрителей через образ Заремы в «Бахчисарайском фонтане» – партия стала одной из лучших в ее репертуаре. Современники отмечали, что Тамара Шагитовна обладала высокой техникой исполнения танцев. Ярко выраженный темперамент, актерская одаренность, грациозная пластика помогли ей по-новому раскрыть образы. Она была одной из основательниц национальной школы хореографического искусства.