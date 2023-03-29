В Уфе прошел вечер памяти народной артистки Башкортостана Тамары Худайбердиной

В Уфе провели вечер памяти, посвященный 100-летию заслуженной артистки России, народной артистки Башкортостана Тамары Худайбердиной. На уфимской сцене балерина танцевала почти четверть века.
Артистка завоевала сердца зрителей через образ Заремы в «Бахчисарайском фонтане» – партия стала одной из лучших в ее репертуаре. Современники отмечали, что Тамара Шагитовна обладала высокой техникой исполнения танцев. Ярко выраженный темперамент, актерская одаренность, грациозная пластика помогли ей по-новому раскрыть образы. Она была одной из основательниц национальной школы хореографического искусства.
Еще будучи солисткой Башкирского государственного театра оперы и балета, Тамара Худайбердина начала давать уроки студентам Уфимского училища искусств. С 1968 года преподавала в Институте искусств. Она внесла значительный вклад в развитие национального балета, приобщая молодежь к искусству.