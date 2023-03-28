В одной из больниц Башкирии появилось система освещения в рамках нацпроекта

В одну из больниц Салавата поступила система освещения для операционных. Об этом рассказала пресс-служба Минздрава Башкирии.
Бестеневой медицинский светильник был получен в рамках реализации программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Хирургический бестеневой светильник является самым популярным видом операционного осветительного оборудования. Работает такой прибор за счет мощных ламп, являющихся источниками насыщенного равномерного света без теней и любых искажений.
Данное оборудование имеет продолжительный срок эксплуатации, так как оснащено диодами. Также одним из положительных качеств оборудования является тот факт, что свет не нагревает рабочую зону.
- Новый светильник обеспечивает оказание медицинской помощи на высоком уровне. Он создает стабильное освещение и безупречную видимость, поскольку обладает лучшими оптическими и световыми свойствами, - поделился главный врач больницы Ильшат Яппаров.