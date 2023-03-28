В 2023 году для Башкирии закупят 50 новых автобусов

В текущем году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» для Башкирии закупят 50 автобусов большого класса. Об этом в социальных сетях рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов.

Новые автобусы будут курсировать по маршруту «Башавтотранса» в башкирской столице № 226 (ДОК – ТЦ «Мега»). Также министр отмечает, что в конце 2022 года для перевозчика было закуплено 35 новых автобусов, которые курсируют по маршруту №75.