В 2023 году для Башкирии закупят 50 новых автобусов

В текущем году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» для Башкирии закупят 50 автобусов большого класса. Об этом в социальных сетях рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов.
Новые автобусы будут курсировать по маршруту «Башавтотранса» в башкирской столице № 226 (ДОК – ТЦ «Мега»). Также министр отмечает, что в конце 2022 года для перевозчика было закуплено 35 новых автобусов, которые курсируют по маршруту №75.
По словам министра, за один рейс новый автобус перевозит в среднем 68 человек. Клебанов подчеркнул, что современный низкопольный транспорт имеет откидную аппарель и места для инвалидной коляски, а также является экологичным, так как ездит на газомоторном топливе.