В Уфе бдительный пенсионер обратился в полицию после попытки обманут его на 900 тысяч рублей

В полицию города Уфы поступило сообщение от 81-летнего местного жителя. По словам мужчины, ему на телефон поступил звонок, якобы, от сына. Мужчина рассказал по телефону, что попал в ДТП и сбил девушку.
В ходе разговора злоумышленник сообщил, что уладить конфликт можно с помощью денег и попросил у пенсионера 900 тысяч рублей. Засомневавшись, пенсионер прервал разговор, но злоумышленники не теряли надежды обмануть пожилого мужчину.
После настойчивых звонков пенсионер обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности подозреваемых.