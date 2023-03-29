Жительница Уфы лишилась крупной суммы денег при покупке щенка

32-летняя жительница Уфы обратилась в полицию и рассказала, что лишилась крупной суммы денег при покупке четвероногого друга. Детали инцидента сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Фото №1 - Жительница Уфы лишилась крупной суммы денег при покупке щенка

Объявление о продаже щенят женщина увидела в одной из социальных сетей. Заявительница написала инициатору объявления и попросила его прислать видеозапись для достоверности. Убедившись в желаемой покупке, горожанка согласилась приобрести одного из щенков и договорилась с продавцом о сделке.

пресс-служба МВД по РБ

Лжепродавец отправила заявительнице реквизиты банковской карты, на которую пострадавшая перевела 12 тысяч рублей. После этого злоумышленница отправила ссылку, перейдя по которой жительница Уфы ввела данные своей карты, а спустя время с нее списалось еще 11 тысяч рублей.

После получения денег лжепродавец удалила переписку и перестала отвечать на звонки. Сейчас правоохранители выясняют все детали инцидента.

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