Жительница Уфы лишилась крупной суммы денег при покупке щенка

Объявление о продаже щенят женщина увидела в одной из социальных сетей. Заявительница написала инициатору объявления и попросила его прислать видеозапись для достоверности. Убедившись в желаемой покупке, горожанка согласилась приобрести одного из щенков и договорилась с продавцом о сделке.

пресс-служба МВД по РБ