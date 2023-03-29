Жительница Уфы лишилась крупной суммы денег при покупке щенка

32-летняя жительница Уфы обратилась в полицию и рассказала, что лишилась крупной суммы денег при покупке четвероногого друга. Детали инцидента сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Лжепродавец отправила заявительнице реквизиты банковской карты, на которую пострадавшая перевела 12 тысяч рублей. После этого злоумышленница отправила ссылку, перейдя по которой жительница Уфы ввела данные своей карты, а спустя время с нее списалось еще 11 тысяч рублей.
После получения денег лжепродавец удалила переписку и перестала отвечать на звонки. Сейчас правоохранители выясняют все детали инцидента.