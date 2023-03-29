В Уфе осудили водителя поливомоечной машины, сбившего насмерть дедушку

Орджоникидзевский суд Уфы вынес приговор водителю поливомоечной машины, который насмерть сбил пешехода. Об этом рассказали в пресс-службе местной прокуратуры.
Трагедия произошла в июне прошлого года на проспекте Октября. Водитель спецтехники сбил 85-летнего пешехода при движении задним ходом по велосипедной дорожке. От полученных травм пенсионер скончался на месте трагедии.
Свою вину мужчина признал. Суд приговорил его к 1 году и 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, лишил водительского удостоверения на 2 года, а также взыскал 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.