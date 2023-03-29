В Уфе осудили водителя поливомоечной машины, сбившего насмерть дедушку

Орджоникидзевский суд Уфы вынес приговор водителю поливомоечной машины, который насмерть сбил пешехода. Об этом рассказали в пресс-службе местной прокуратуры.

Трагедия произошла в июне прошлого года на проспекте Октября. Водитель спецтехники сбил 85-летнего пешехода при движении задним ходом по велосипедной дорожке. От полученных травм пенсионер скончался на месте трагедии.