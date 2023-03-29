В Башкирии упавший с высоты работник предприятия по производству керамической плитки был пьян

Трудовая инспекция Башкортостана завершила расследование несчастного случая, в результате которого пострадал 51-летний сотрудник предприятия по производству керамической плитки в Октябрьском.

Фото №1 - В Башкирии упавший с высоты работник предприятия по производству керамической плитки был пьян

Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел 21 января. Во время работы сотрудник завода перегнулся через перила ограждения и, потеряв равновесие, упал на бетонный пол с загрузочной площадки высотой пять метров. Мужчина экстренно доставили в больницу, где врачи диагностировали тяжёлую сочетанную травму. Оказалось, что он находился на рабочем месте в нетрезвом виде - в крови был обнаружен этиловый спирт в количестве 2,35 промилле.

Помимо нарушения работником трудовой дисциплины (состояние алкогольного опьянения), причинами несчастного случая стали несовершенство технологического процесса (как выяснилось, на предприятии не установлен порядок проверки протечки шликера из шаровой мельницы, на которую нет паспорта и руководства по эксплуатации) и неудовлетворительная организация производства работ (что выразилось в отсутствии контроля за соблюдением работниками трудового распорядка в части запрета употребления спиртных напитков и не отстранении от работы находящегося в состоянии алкогольного опьянения).

пресс-служба трудинспекции РБ

За допущенные нарушения требований охраны труда в отношении работодателя принимаются меры административно-правового воздействия.

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