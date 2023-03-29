В Башкирии упавший с высоты работник предприятия по производству керамической плитки был пьян

Трудовая инспекция Башкортостана завершила расследование несчастного случая, в результате которого пострадал 51-летний сотрудник предприятия по производству керамической плитки в Октябрьском.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел 21 января. Во время работы сотрудник завода перегнулся через перила ограждения и, потеряв равновесие, упал на бетонный пол с загрузочной площадки высотой пять метров. Мужчина экстренно доставили в больницу, где врачи диагностировали тяжёлую сочетанную травму. Оказалось, что он находился на рабочем месте в нетрезвом виде - в крови был обнаружен этиловый спирт в количестве 2,35 промилле.
За допущенные нарушения требований охраны труда в отношении работодателя принимаются меры административно-правового воздействия.