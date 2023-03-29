Главной задачей властей Башкирии в 2022 году стало удержание и развитие экономики республики

Первостепенной задачей властей Башкирии в 2022 году стало удержание и развитие экономики республики. Об этом заявил руководитель региона Радий Хабиров. По его словам, в минувшем году Башкирия, как и вся страна, столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением.
В основе успешного выполнения социальных обязательств лежит экономика, уверен Хабиров.
Глава региона отметил, что республика серьезно занималась развитием внешнеэкономического сектора. Практически весь 2022 год провели в поездках. Для нас важно было укрепить сотрудничество с нашими традиционными и новыми партнерами. Особенно с Беларусью, Турцией, Казахстаном, Ираном, Узбекистаном. Благодаря таким визитам, активной работе растёт наш внешнеторговый оборот с этими странами. С Турцией — на 37,6%, Казахстаном — на 10,1%, Беларусью — на 12,3%, Узбекистаном — на 32,6%.