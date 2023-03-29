Главной задачей властей Башкирии в 2022 году стало удержание и развитие экономики республики

«Первая наша задача была — удержать экономику. Это основа развития республики, выполнения социальных обязательств. Индекс промышленного производства по итогам года составил 102,7%, это выше среднего по стране. Два года подряд республика признается лучшей среди регионов в рейтинге эффективности реализации промышленной политики. Мы успешно реализуем кластерную модель как пилотный регион Минпромторга России, вышли в лидеры по числу кластеров. Особая экономическая зона „Алга“ второй раз подряд признана самой динамично развивающейся в стране. Наши аграрии собрали рекордный — 5 млн тонн — урожай зерновых. Объем валовой продукции сельского хозяйства вырос на 28,1%.Республика добилась исторического максимума по вводу жилья — 3 млн кв. метров и вошла в первую десятку регионов (7-е место в РФ)».

Радий Хабиров, глава РБ