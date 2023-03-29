Главной задачей властей Башкирии в 2022 году стало удержание и развитие экономики республики

Первостепенной задачей властей Башкирии в 2022 году стало удержание и развитие экономики республики. Об этом заявил руководитель региона Радий Хабиров. По его словам, в минувшем году Башкирия, как и вся страна, столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением.

Фото №1 - Главной задачей властей Башкирии в 2022 году стало удержание и развитие экономики республики

«В начале 2022 года сложилась новая, не имеющая аналогов в нашей истории ситуация. На нас обрушилось беспрецедентное санкционное давление. Мы с вами стойко держали удар, выстраивали новые связи и логистику. Вместе решали возложенные на нас задачи в рамках специальной военной операции, частичной мобилизации, помощи новым российским регионам. Занимались социальной поддержкой участников СВО и их семей».

Радий Хабиров, глава РБ

В основе успешного выполнения социальных обязательств лежит экономика, уверен Хабиров.

  «Первая наша задача была — удержать экономику. Это основа развития республики, выполнения социальных обязательств. Индекс промышленного производства по итогам года составил 102,7%, это выше среднего по стране. Два года подряд республика признается лучшей среди регионов в рейтинге эффективности реализации промышленной политики. Мы успешно реализуем кластерную модель как пилотный регион Минпромторга России, вышли в лидеры по числу кластеров. Особая экономическая зона „Алга“ второй раз подряд признана самой динамично развивающейся в стране. Наши аграрии собрали рекордный — 5 млн тонн — урожай зерновых. Объем валовой продукции сельского хозяйства вырос на 28,1%.Республика добилась исторического максимума по вводу жилья — 3 млн кв. метров и вошла в первую десятку регионов (7-е место в РФ)».  

Радий Хабиров, глава РБ

Глава региона отметил, что республика серьезно занималась развитием внешнеэкономического сектора. Практически весь 2022 год провели в поездках. Для нас важно было укрепить сотрудничество с нашими традиционными и новыми партнерами. Особенно с Беларусью, Турцией, Казахстаном, Ираном, Узбекистаном. Благодаря таким визитам, активной работе растёт наш внешнеторговый оборот с этими странами. С Турцией — на 37,6%, Казахстаном — на 10,1%, Беларусью — на 12,3%, Узбекистаном — на 32,6%.

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