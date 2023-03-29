В Уфе назвали имена финалистов фестиваля «Театральное Приволжье»

В ходе прямого включения 14 регионов-участников по очереди представили свои рейтинги спектаклей и актёров, составленные региональными членами жюри и экспертами. От каждого субъекта участвуют две постановки – молодежная и детская.

По результатам общего голосования лучшими в этом году были признаны коллектив из Самарской области со спектаклем «Вдовы» и Татарстан со спектаклем «Волшебные сны Апуша». Башкортостан в этом году представляли два театра, победившие в республиканском этапе – образцовый театр «Кулиска» и народный театр-студия «Диалог» из Белорецка.