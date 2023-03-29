В Башкирии уровень рек за сутки поднялся почти на метр

В Башкирии продолжают контролировать ситуацию с подъёмом рек. Заместитель председателя Госкомитета по ЧС Лилия Каримова сообщила о подъёме рек за прошедшие сутки.
Максимальное изменение воды наблюдается на реках Сим в Иглинском и Уршак в Давлекановском районах Башкирии. Они прибавили 98 и 96 см соответственно.
По состоянию на 29 марта на контроле находятся семь случаев затопления на территории шести муниципалитетов: мост в Бижбулякском районе, участок дороги в Сибае, девять придомовых территорий в Кугарчинском районе, два участка дорог в Иглинском районе, мост в Миякинском районе и мост в Давлекановском районе.