В Башкирии уровень рек за сутки поднялся почти на метр

В Башкирии продолжают контролировать ситуацию с подъёмом рек. Заместитель председателя Госкомитета по ЧС Лилия Каримова сообщила о подъёме рек за прошедшие сутки.

Фото №1 - В Башкирии уровень рек за сутки поднялся почти на метр

Максимальное изменение воды наблюдается на реках Сим в Иглинском и Уршак в Давлекановском районах Башкирии. Они прибавили 98 и 96 см соответственно.

По состоянию на 29 марта на контроле находятся семь случаев затопления на территории шести муниципалитетов: мост в Бижбулякском районе, участок дороги в Сибае, девять придомовых территорий в Кугарчинском районе, два участка дорог в Иглинском районе, мост в Миякинском районе и мост в Давлекановском районе.

Подписка Google News Google News
Получайте уведомления на
главные новости Башкирии
в смартфон
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии