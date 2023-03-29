В Уфе цены на новостройки дороже вторичного жилья на 13-22%

Появление на рынке новостроек с «чистовой» отделкой уравняло сегменты, далее удорожанию новостроек способствовало повышение стоимости стройматериалов. Но главным фактором, разогнавшим цены, стала введенная в 2020 году льготная ипотека. Уже в следующем, 2021 году новостройки впервые превысили по стоимости готовое жилье. Средний квадратный метр новостроек за семь лет, по данным ресурса, подо