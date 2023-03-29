В Уфе цены на новостройки дороже вторичного жилья на 13-22%

По данным портала "Мир квартир" в Уфе стоимость одного квадратного метра жилья в новостройке почти на 22% выше, чем на "вторичке" (122 856 рублей против 100 918 рублей). Данные предоставлены на начало марта 2023 года.
В среднем стоимость новой квартиры составляет на 13% больше, чем вторичной (6,14 млн рублей и 5,43 млн рублей).
Аналогичная картина наблюдается в большинстве российских городов, причем в некоторых разрыв в стоимости квартир составляет выше 30% (Челябинск, Краснодар и другие), а, например, в Астрахани — 46%.
Раньше считалось, что новостройки должны стоить меньше, чем готовое жилье — как правило, их сдавали без или почти без отделки, и покупатели сразу закладывали потребность в ремонте, отмечают эксперты.
Появление на рынке новостроек с «чистовой» отделкой уравняло сегменты, далее удорожанию новостроек способствовало повышение стоимости стройматериалов. Но главным фактором, разогнавшим цены, стала введенная в 2020 году льготная ипотека. Уже в следующем, 2021 году новостройки впервые превысили по стоимости готовое жилье. Средний квадратный метр новостроек за семь лет, по данным ресурса, подо