В Уфе 16-летний подросток устроил аварию

Вчера вечером, 28 марта, в Уфе шестнадцатилетний подросток устроил ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД столицы.

Фото №1 - В Уфе 16-летний подросток устроил аварию

Юноша, управляя автомобилем "ИЖ Ода", без госномеров столкнулся с иномаркой Nissan Teana, остановившейся на красный сигнал светофора.

В результате аварии автомобили получили механические повреждения. к счастью, никто не пострадал.

Молодой водитель был привлечён к административной ответственности за нарушение требований Правил: за управление транспортным средством, не имея водительского удостоверения был составлен материал. Машина помещена на специализированную стоянку.

пресс-служба ГИБДД по Уфе

Кроме того, собранные материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации для рассмотрения вопроса о привлечении родителей к административной ответственности.

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