В Уфе 16-летний подросток устроил аварию

Вчера вечером, 28 марта, в Уфе шестнадцатилетний подросток устроил ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД столицы.
Юноша, управляя автомобилем "ИЖ Ода", без госномеров столкнулся с иномаркой Nissan Teana, остановившейся на красный сигнал светофора.
В результате аварии автомобили получили механические повреждения. к счастью, никто не пострадал.
Кроме того, собранные материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации для рассмотрения вопроса о привлечении родителей к административной ответственности.