Стало известно, сколько человек с пересаженными сердцами проживают в Башкирии

С 2013 года в Башкортостане делают операции по пересадке сердца. За данный период их сделали 39. Как сообщили в ЦУР РБ, на данный момент в Башкирии проживают 80 человек с пересаженными сердцами.
Отмечается, что трансплантацию делают только при хронической сердечной недостаточности. Операции по пересадке сердца архисложные, возможны при наличии современного оборудования и высококвалифицированных специалистов. В Башкирии трансплантацию делают только в РКЦ.
Стоит отметить, что крайне важно не пренебрегать диспансеризацией, вовремя обследоваться, а также правильно питаться и двигаться.