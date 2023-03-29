Радий Хабиров назвал главные достижения Башкирии за 2022 год

Сегодня Глава Башкортостана представил отчет о результатах работы Правительства республики в 2022 году. В своем выступлении Радий Хабиров обозначил итоги работы в экономическом секторе, агропромышленном комплексе, социальной сфере.
Один из главных показателей – индекс промышленного производства, который по итогам года составил 102,7 процента – это выше среднего по стране. В аграрном секторе главное достижение – рекордно собранный урожай в 5 млн тонн. Достигнут исторический максимум по вводу жилья – 3 млн кв. м. Что касается внешнеэкономического сектора: растет оборот с Белоруссией, Турцией, Казахстаном, Ираном, Узбекистаном. Важнейшими остаются прежде всего задачи специальной военной операции, поддержка участников СВО и членов их семей.
Республика сформировала три добровольческих батальона, которые сегодня достойно решают боевые задачи. Мы постоянно находимся на связи с нашими мобилизованными. Около тысячи из них через несколько дней вернутся в республику к семьям в краткосрочный отпуск. Мы, конечно, должны поддержать их. Продолжим поддержку наших ребят на передовой, семей участников СВО, особенно наших павших героев.
После отчета правительства депутаты перешли к повестке заседания Госсобрания. Было рассмотрено более 30 вопросов. Большинство из них связаны с обсуждением законопроектов, 12 из которых рассмотрели впервые. Девять рекомендованы к принятию во втором и третьем чтениях. В их числе, например, закон об аттракционах. Документ предполагает передачу полномочий по регулированию этой сферы от федеральных органов региональным властям. В числе важных депутаты отмечают и закон о патриотическом воспитании.