Радий Хабиров назвал главные достижения Башкирии за 2022 год

Один из главных показателей – индекс промышленного производства, который по итогам года составил 102,7 процента – это выше среднего по стране. В аграрном секторе главное достижение – рекордно собранный урожай в 5 млн тонн. Достигнут исторический максимум по вводу жилья – 3 млн кв. м. Что касается внешнеэкономического сектора: растет оборот с Белоруссией, Турцией, Казахстаном, Ираном, Узбекистаном. Важнейшими остаются прежде всего задачи специальной военной операции, поддержка участников СВО и членов их семей.

Республика сформировала три добровольческих батальона, которые сегодня достойно решают боевые задачи. Мы постоянно находимся на связи с нашими мобилизованными. Около тысячи из них через несколько дней вернутся в республику к семьям в краткосрочный отпуск. Мы, конечно, должны поддержать их. Продолжим поддержку наших ребят на передовой, семей участников СВО, особенно наших павших героев.

Республика сформировала три добровольческих батальона, которые сегодня достойно решают боевые задачи. Мы постоянно находимся на связи с нашими мобилизованными. Около тысячи из них через несколько дней вернутся в республику к семьям в краткосрочный отпуск. Мы, конечно, должны поддержать их. Продолжим поддержку наших ребят на передовой, семей участников СВО, особенно наших павших героев.

После отчета правительства депутаты перешли к повестке заседания Госсобрания. Было рассмотрено более 30 вопросов. Большинство из них связаны с обсуждением законопроектов, 12 из которых рассмотрели впервые. Девять рекомендованы к принятию во втором и третьем чтениях. В их числе, например, закон об аттракционах. Документ предполагает передачу полномочий по регулированию этой сферы от федеральных органов региональным властям. В числе важных депутаты отмечают и закон о патриотическом воспитании.