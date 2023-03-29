Радий Хабиров провел зональное совещание с главами сельских поселений

Где немного добавить денег, где – энергию, где поправить законодательство. Это мы делаем в рабочем порядке, чтобы главы понимали, что мы слышим и с уважением относимся к их работе. Важно не только их послушать, а чтобы они меня послушали, понимали суть решений, почему мы делаем так, а не по-другому, какие перспективы, что происходит. Мы обмениваемся энергией, мыслями и компетенциями.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан