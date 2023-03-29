Радий Хабиров провел зональное совещание с главами сельских поселений

Радий Хабиров провел накануне в Благовещенске очередное зональное совещание с главами сельских поселений. На повестке дня – актуальные вопросы социально-экономического развития территорий.
Участники семинара в формате тематических рабочих групп с участием экспертов министерств и ведомств обсудили актуальные вопросы развития сельских территорий в разрезе отраслей. В их числе – транспорт и дорожное хозяйство, экология, развитие малого предпринимательства, работа местного самоуправления.
В своём выступлении на семинаре руководитель региона подчеркнул важность диалога с жителями, чтобы скоординировать работу местного самоуправления и республиканских органов власти для решения приоритетных задач. Одна из важнейших – поддержка участников специальной военной операции и их семей.