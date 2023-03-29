Радий Хабиров провел зональное совещание с главами сельских поселений

Радий Хабиров провел накануне в Благовещенске очередное зональное совещание с главами сельских поселений. На повестке дня – актуальные вопросы социально-экономического развития территорий.

Участники семинара в формате тематических рабочих групп с участием экспертов министерств и ведомств обсудили актуальные вопросы развития сельских территорий в разрезе отраслей. В их числе – транспорт и дорожное хозяйство, экология, развитие малого предпринимательства, работа местного самоуправления.

 В своём выступлении на семинаре руководитель региона подчеркнул важность диалога с жителями, чтобы скоординировать работу местного самоуправления и республиканских органов власти для решения приоритетных задач. Одна из важнейших – поддержка участников специальной военной операции и их семей.

Где немного добавить денег, где – энергию, где поправить законодательство. Это мы делаем в рабочем порядке, чтобы главы понимали, что мы слышим и с уважением относимся к их работе. Важно не только их послушать, а чтобы они меня послушали, понимали суть решений, почему мы делаем так, а не по-другому, какие перспективы, что происходит. Мы обмениваемся энергией, мыслями и компетенциями.   

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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