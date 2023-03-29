В Уфе завершились соревнования по спортивной гимнастике на призы Светланой Хоркиной

В турнире приняли участие более 300 спортсменов из 15 регионов страны.
Несмотря на совсем юный возраст, участники соревнований KHORKINA CUP прекрасно справляются со сложной программой. В Уфу они приехали из разных регионов страны. На открытии турнира присутствовала сама Светлана Хоркина.
Честь столицы республики на домашнем турнире защищали 40 спортсменов, в том числе и мальчики. После открытия центра Светланы Хоркиной в республике стала активно развиваться мужская гимнастика. Появилась возможность проводить крупные соревнования и тренировки, в которых также принимают участие юноши. На подготовку к уфимским соревнованиям ушло немало труда спортсменов.
Башкирские, юные гимнастки тренируются под наставничеством заслуженного тренера, мастера спорта СССР Нины Тагировой. Она попала в мир гимнастики в девять лет. Теперь передает свои знания и опыт младшему поколению. На соревнованиях спортсменки выступали по третьему юношескому разряду. Гимнастки этого возраста соревновались на четырех снарядах: опорный прыжок, брусья, бревно и вольные упражнения.
Для некоторых гимнасток эти уже серьезные соревнования стали первыми. И их спортивная жизнь только начинается.
Варвара Сысуева занимается гимнастикой три года. Спортсменка на недавно прошедших соревнованиях «Юный гимнаст» заняла первое место и стала чемпионкой Челябинска. Сейчас 8-летняя Варвара продолжает тренироваться и ставит перед собой грандиозные цели.
В эти дни в Уфе проходит первенство страны по спортивной гимнастике. Участие принимают как юноши, так и девушки не старше 13 лет. Соревнования продлятся до 2 апреля.