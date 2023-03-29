В минобре Башкирии рассказали, как поддержка государства повлияла на образование

Сегодня, 29 марта, министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин прокомментировал отчёт правительства РБ в Госсобрании.
Благодаря активной поддержке властей региона сфера образования получила большой стимул для развития. Учебные учреждения Башкирия зарекомендовали себя как одни из лучших в стране.
Повышению престижа специальности учителя поспособствовал прошлый год, объявленный в Башкирии Годом модернизации профессионального образования. Большие надежды руководитель минобрнауки республики возлагает и на инициативы в рамках всероссийского Года педагога и наставника — 2023.