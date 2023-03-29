В минобре Башкирии рассказали, как поддержка государства повлияла на образование

Очень важно, что бюджет республики во многом ориентирован на сферу образования. Из 320 с лишним миллиардов рублей 91 млрд выделен именно на нашу отрасль. Это говорит о высоком внимании со стороны Главы Башкирии Радия Хабирова и правительства, причем на всех уровнях — начиная с дошкольного и завершая профессиональным высшим образованием. Конечно же, это уже воздается нам сторицей. Наши учреждения ежегодно подтверждают высокий уровень, наши школы входят в топ-100 и даже топ-30 по России. Мы впервые вошли в десятку лучших регионов страны по количеству детей, которые успешно выступают на всероссийской олимпиаде школьников. Колледжи республики занимают первые места, а руководитель уфимского колледжа радиоэлектроники признан лидером среди директоров среднего профессионального образования РФ. Все вложенные средства, безусловно, работают на экономику, наша система среднего профессионального образования за счет активного участия в федеральных проектах и программах уже дает квалифицированные кадры для самых разных отраслей экономики.