В Уфе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества со средствами маткапитала
В башкирской столице прокуратура выявила факт мошенничества со средствами маткапитала. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Советского района.
Надзорными мероприятиями установлено, что в 2020 году у молодой семейной пары возникло право на получение средств государственной поддержки в связи с рождением ребенка. В августе того же года глава семейства вступил в сговор с неустановленными лицами потребительского кооператива и коммерческой фирмы на совершение хищения бюджетных средств. С этой целью работники компаний подготовили пакет документов с заведомо ложными сведениями о том, что мужчина получил заем на строительство жилого дома в Архангельском районе. В действительности не намереваясь улучшать жилищные условия, он получил от кооператива на свой банковский счет свыше 466 тыс. рублей, которые обналичил.
пресс-служба прокуратуры Советского района Уфы
Полученные деньги сообщники потратили на личные нужды.
В последующем пенсионный орган на основании подложных документов перечислил на счет мужчины средства господдержки, которыми он рассчитался по договору займа. В этой связи прокуратура района направила материалы проверки в орган предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки.
пресс-служба прокуратуры Советского района Уфы
Возбуждено уголовное дело, расследование которого находится на особом контроле прокуратуры.