В Уфе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества со средствами маткапитала

Надзорными мероприятиями установлено, что в 2020 году у молодой семейной пары возникло право на получение средств государственной поддержки в связи с рождением ребенка. В августе того же года глава семейства вступил в сговор с неустановленными лицами потребительского кооператива и коммерческой фирмы на совершение хищения бюджетных средств. С этой целью работники компаний подготовили пакет документов с заведомо ложными сведениями о том, что мужчина получил заем на строительство жилого дома в Архангельском районе. В действительности не намереваясь улучшать жилищные условия, он получил от кооператива на свой банковский счет свыше 466 тыс. рублей, которые обналичил.

пресс-служба прокуратуры Советского района Уфы