В Уфе прошел заключительный этап кубка России по ачери-биатлону

Это одна из дисциплин стрельбы из лука. Соревнования в столице республики прошли в экстремальных для зимнего вида спорта условиях. Организаторам пришлось озаботиться и раздобыть дополнительный снег.
Если многие рады раннему приходу весны, то у организаторов финального этапа Кубка России по ачери-биатлону это вызвало большие проблемы. Что делать, когда снег на дистанции стремительно тает и спортсменам приходится бежать по лужам, а то и вовсе по асфальту. Но отменять старт не стали. Биатлонистам пришлось мужественно справляться с тяжелыми условиями.
В рамках этапа кубка России участники провели по три гонки. В первый день прошла «индивидуалка», во второй – масс-старт, а в заключительный день соревнований лучших выявляли в спринте. На домашних стартах успешно выступили башкирские спортсмены. У мужчин Оскар Шаймуратов из Белебея дважды поднимался на пьедестал: стал третьим в индивидуальной гонке и вторым в спринте. Лев Беззубов из Белорецкого района вошел в тройку в масс-старте. Победу во всех дисциплинах и в кубке России одержал Владислав Кирютин из Калужской области. Победительницей общего зачета у женщин стала спортсменка из Белебея Анастасия Сафонова. Погода не помешала ей на всех дистанциях уверенно выиграть.
Также в тройку призеров общего зачета кубка России у женщин вошли еще две представительницы республики Александра Байболдина и Александра Ямалетдинова. Из лука спортсмены стреляют из двух положений: стоя и с колена. В Уфу приехали гости из четырех регионов страны: Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Московской, Калужской и Челябинской областей.
Прошедший этап кубка страны – заключительные соревнования в этом сезоне. В конце августа в Уфе пройдет чемпионат России. На этот старт в столицу Башкортостана приедут все ведущие спортсмены.