В Уфе прошел заключительный этап кубка России по ачери-биатлону

Это одна из дисциплин стрельбы из лука. Соревнования в столице республики прошли в экстремальных для зимнего вида спорта условиях. Организаторам пришлось озаботиться и раздобыть дополнительный снег.

Если многие рады раннему приходу весны, то у организаторов финального этапа Кубка России по ачери-биатлону это вызвало большие проблемы. Что делать, когда снег на дистанции стремительно тает и спортсменам приходится бежать по лужам, а то и вовсе по асфальту. Но отменять старт не стали. Биатлонистам пришлось мужественно справляться с тяжелыми условиями.

Вчера стала серебряным призером кубка России. Но сегодня... Во-первых, погодные условия ужасные: идет дождь, скользко. Есть участки с асфальтом, сегодня я зацепилась и упала. Сегодня, я думаю, гонка не удалась, но для других участников все прошло успешно. Валерия Лунева, призер этапа кубка России по ачери-биатлону

В рамках этапа кубка России участники провели по три гонки. В первый день прошла «индивидуалка», во второй – масс-старт, а в заключительный день соревнований лучших выявляли в спринте. На домашних стартах успешно выступили башкирские спортсмены. У мужчин Оскар Шаймуратов из Белебея дважды поднимался на пьедестал: стал третьим в индивидуальной гонке и вторым в спринте. Лев Беззубов из Белорецкого района вошел в тройку в масс-старте. Победу во всех дисциплинах и в кубке России одержал Владислав Кирютин из Калужской области. Победительницей общего зачета у женщин стала спортсменка из Белебея Анастасия Сафонова. Погода не помешала ей на всех дистанциях уверенно выиграть.

У нас сейчас специальные лыжи, предназначенные для подобных погодных условий. В целом неплохо, хотелось бы лучше. Но насколько возможно, настолько работают лыжи. Анастасия Сафонова, победительница кубка России по ачери-биатлону

Также в тройку призеров общего зачета кубка России у женщин вошли еще две представительницы республики Александра Байболдина и Александра Ямалетдинова. Из лука спортсмены стреляют из двух положений: стоя и с колена. В Уфу приехали гости из четырех регионов страны: Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Московской, Калужской и Челябинской областей.

В совокупности около 45 человек. Это все связано с финансами. Кто смог, тот приехал. Светлана Павлова, главный судья соревнований